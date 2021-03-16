شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: رحلة تنزانيا وصعوبة الأجواء لن تُعيق بيراميدز عن الفوز على نامونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر جابر قائد فريق بيراميدز إنه حضر لتنزانيا وهو يعلم جيدا مدى قوة المباراة أمام فريق نامونجو التنزاني والتي تقام في الثالثة عصر الغد باستاد تنزانيا الوطني في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، مشددا على علمه بمدى صعوبة اللقاء خاصة في ظل الأجواء الصعبة ودرجة الحرارة والرطوبة العالية، ومدى قوة الخصم الذي يلعب على أرضه، ولكن بيراميدز في النهاية حضر من أجل الفوز وحصد ثلاث نقاط.

شدد عمر جابر على أنه بعد قرار الاتحاد الأفريقي بعدم حضور جماهير للمباراة غدا فإن الأمر جيد للغاية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وحضور الجمهور يعطي دافعا للاعبين داخل أرض الملعب ولكن في ظل انتشار الفيروس القاتل فإنه من الأفضل اللعب بدون حضور جمهور للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين.

وقال عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، أن غياب الجماهير عن المدرجات في مباراة الغد،أمام نامونجو التنزاني بالكونفيدرالية أمر جيد، في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن سلامة الجماهير واللاعبين أهم من حضور المباريات. وقال عمرو جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" نحن كلاعبين دوليين داخل بيراميدز اعتدنا على الرحلات والسفر طويلًا سواء مع المنتخب المصري أو النادي، وبذلك فالسفر إلى دار السلام أمر لن يمنع من الفوز على نومونجو وحصد الثلاث نقاط". وأضاف جابر: "أعتقد قرار الكاف بعدم حضور الجماهير أمر محزن ولكنه جيد في ظل الجائحة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا، فمن الأفضل للحفاظ على سلامتهم وسلامتنا عدم حضور المباريات".

وتابع عمر جابر أن بيراميدز واللاعبون اعتادوا على الرحلات الطويلة مع الفريق ومع المنتخب الوطني المصري بمراحله المختلفة، وبالتالي السفر إلى دار السلام في رحلة طويلة لن يكون عائقا، أمام الفريق لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في صراع التأهل للدور ربع النهائي.

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو بهدف دون رد، فيما حل بطل تنزانيا ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.

ويدير مباراة بيراميدز ونامونجو اليوم طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.