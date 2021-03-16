شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مروان محسن وشريف في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي أحمد شوبير، أن مروان محسن سيكون مفاجأة تشكيل موسيماني، في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مروان محسن غالبا مفاجأة موسيماني اليوم في التشكيل وعلى يمينه محمد شريف».

وكان موسيماني قد دفع بوالترا بواليا أساسياً خلال مباراة الأهلي وفيتا بملعب القاهرة، في الوقت الذي حل بديلاً كل من مروان ومحمد شريف في الشوط الثاني وسجلا هدفي الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط.