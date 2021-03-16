شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل يورجن كلوب: لا يوجد باب خلفي للرحيل عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مارك كوسيكي، وكيل يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ان الألماني لم ينته من عمله مع «الريدز»، ومازال يتبقى له مواسم.

وتولى الألماني يورجن كلوب المسئولية الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي في شهر أكتوبر عام 2015، حيث قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال كوسيكي في تصريحاته لصحيفة «ليفربول إيكو»: «لم ينته عمل يورجن كلوب بعد مع فريق ليفربول».

واختتم: «ما زال يتبقى 3 مواسم في عقد كلوب مع ليفربول لذلك لا يوجد باب خلفي مفتوح لرحيل كلوب عن الريدز».

ويقدم فريق ليفربول مستويات سيئة هذا الموسم، وذلك بعد أن تراجع الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة.

ويعاني فريق ليفربول هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري المحلي حيث يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما حسم الفريق تأهله لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق لايبزيج الألماني برباعية دون رد في دور الـ16.