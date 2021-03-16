شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيتا كلوب.. طريقة هجومية لموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة صعبة تجمع الأهلي، بنظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم في الثالثة عصرًا ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتشكيل متوازن بين الدفاع والهجوم حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرص صعوده لدور الثمانية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني

الوسط: جونيور أجايي – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد شريف – والتر بواليا

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة إيجابيا بهدفين لكل منهما.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي، يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.