شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: الأعذار مرفوضة أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد سامي قمصان، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على أهمية تحقيق الفوز على فيتا كلوب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتسلح بروح وشخصية الأهلي.

وقال قمصان إن الأهلي قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب، بما لدى الجهاز الفني واللاعبين من خبرات تؤهلهم لتخطي تلك المواقف الصعبة في حسابات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «نلعب في توقيت صعب من حيث حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير الجيد، لكننا جئنا لتحقيق الفوز في المباراة، ولا نبحث عن أعذار».

وأضاف: «لاعبو الأهلي والجهاز الفني تعاهدوا على تحقيق الفوز واستحضار شخصية وروح الأهلي في مواجهة الغد، وسيناريو مباراة فيتا كلوب بالقاهرة لا يمكن أن يتكرر في كينشاسا، حيث سيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة، لكن مع إهدار الكثير من الفرص انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2».

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية اللاعبين كافة للمشاركة في مباراة اليوم، بعد مشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني في التدريب الختامي الذي خاضه الفريق أمس، على ملعب الشهداء استعدادًا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.