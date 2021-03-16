شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نامونجو التنزاني يتحدى بيراميدز: جاهزون للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمد سليمان المدير الفني لفريق نامونجو التنزاني إن فريقه جاهز لمواجهة بيراميدز في كأس الكونفدرالية من الناحيتين الفنية والبدنية، ويعلم جيدا مدى قوة الفريق المصري الذي يمتلك مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز، مشددا على أهمية تحقيق الفوز في المباراة خاصة بعد خسارة اللقاء الأول أمام الرجاء المغربي في كازبلانكا بهدف دون مقابل.

شدد المدرب في المؤتمر الصحفي على أن فريقه شاهد العديد من المباريات لفريق بيراميدز في الفترة الأخيرة خاصة مباراة نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات بالكونفدرالية، وكذلك شاهد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في الدوري المصري ويعلم جيدا مدى قوته.

وأكد المدير الفني أن بيراميدز يمتلك مجموعة رائعة من النجوم وهو فريق متكامل للغاية وكل المراكز بها عناصر مهمة وتمتلك الخبرات ولا يمكنه تحديد اسم لاعب واحد فقط يهتم به في مباراة الغد ولكن بيراميدز يلعب كرة قدم جماعية ويجب العمل كوحدة واحدة أمامه خاصة أنه فريق قوي ومرشح بالفعل لنيل لقب البطولة في النسخة الحالية، حيث وصل للنهائي في النسخة الماضية.