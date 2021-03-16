شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب بساعتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل من مقر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الكونغو، الواحدة بتوقيت القاهرة، مُتجهة إلى ملعب «الشهداء» في العاصمة الكونغولية لخوض مباراة فيتا كلوب، وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قرابة الـ20 دقيقة.

ويواجه الأهلي نظيره الكونغولي في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلي باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد قرار نادي فيتا كلوب الكونغولي بإقامة مباراته مع الفريق القاهري بحضور جماهيري.وجاء احتجاج الأهلي متزامنا مع إعلان العديد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي مؤخرا، عن إقامة جميع مباريات دوري إبطال إفريقيا من دون جماهير، كما جاء في الاحتجاج أن «الأهلي خاض مواجهته أمام سيمبا التنزانى على ملعب الأخير بحضور 25 ألف متفرج، فيما لم يسمح بدخول أي من مشجعيه في المباراتين اللتين أقيمتا في القاهرة، أمام المريخ السوداني وفيتا كلوب .وعلل الأهلى اعتراضة بان نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه حدد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرا في درجة حرارة تتجاوز الـ33، وعلى ملعب من العشب الصناعي لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء، ردا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساء في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم به الكاف أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي في ملعبه، ومن بينها مباراة فيتا كلوب».