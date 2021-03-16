شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دينامو زغرب يستقيل بعد حكم بالسجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قدم زوران ماميتش مدرب دينامو زغرب الكرواتي استقالته بعد الحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر قبل مواجهة توتنهام الإنجليزي ومدربه مورينيو يوم الخميس المقبل في مسابقة يوروبا ليج.

وأعلن النادي الكرواتي تعيين لاعبه السابق دامير كرزنار مكان ماميتش ليقود الفريق أمام ضيفه توتنهام في إياب دور الـ16 من المسابقة والتي خسر ذهابها 2- صفر، وعلق ماميتش المتهم بالتهرب من دفع 13.4 مليون استرليني للضريبة: «رغم عدم شعوري بالذنب لكنني استقيل كما وعدت في حال تثبيت حكم المحكمة وأتمنى كل التوفيق للنادي».

وأيدت محكمة الاستئناف أيضاً أحكاماً بحق شقيق ماميتش زدرافكو، المدير التنفيذي السابق لدينامو، والهارب عند الجار البوسنة، بالإضافة إلى ميلان بيرنار المسؤول عن الضرائب والمدير السابق دامير فيربانوفيتش. وتم تقليص عقوبة سجن ماميتش من 4 سنوات و11 شهراً لـ4 سنوات و8 أشهر وتم تقليص عقوبة بيرنار لـ3 سنوات وشهرين من 4 سنوات وشهرين، وأيدت المحكمة سجن فيربانوفيتش 3 سنوات على خلفية التهرب من دفع الضرائب عن صفقات بيع لاعبين.