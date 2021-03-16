شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية يهزم أمانة بغداد.. وتعادل النفط والقاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز القوة الجوية صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على أمانة بغداد بهدف واحد من دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب القوة الجوية حمادي أحمد في الدقيقة 30، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 53 في صدارة الترتيب.

وانتهت مباراة النفط وضيفه القاسم بالتعادل من دون أهداف.

وفي مباراة مشحونة جداً بسبب التصريحات المثيرة التي أطلقها رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، فاز الشرطة على ضيفه الديوانية، بخمسة أهداف من دون مقابل، سجلت الأهداف الخمسة من قبل المحترف الفنزولي ريفاز، «هدفين»، وعلي فائز والمحترف السوري فهد اليوسف ومروان حسين.

وشهدت المباراة مطالبة مشرف فريق الديوانية لاعبي فريقه بالانسحاب من المباراة، إلا أن قائد الفريق مصطفى ناظم رفض ذلك الطلب، وأبقى لاعبيه داخل الميدان في خطوة رائعة جداً حظيت بإشادة وتقييم الوسط الرياضي العراقي برمته، حتى إن رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أياد بنيان أصدر بياناً أشاد فيه بالموقف الرائع للاعب مصطفى ناظم.

وانتهت مباراة الميناء ونفط البصرة بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، سجل لنفط البصرة اللاعب أحمد فرحان في الدقيقة 18، بينما أدرك التعادل للميناء اللاعب حسام مالك في الدقيقة 60.

وأضاع اللاعب محمد شوكان ركلة جزاء لمصلحة فريق الميناء في الدقيقة 77 عندما سدد كرته إلى خارج المرمى، وسط حسرة وغضب مدرب فريقه عادل ناصر الذي كان يتواجد على مدرجات الملعب بسبب طرده في المباراة السابقة.