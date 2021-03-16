شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يدفع ثمن قيادة سيارة غير الراعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يواجه نجم بايرن ميونيخ كينجسلي كومان غرامة بقيمة 43 ألف استرليني نظير حضوره جلسة التمرينات بسيارة ذات دفع رباعي وليس بسيارة الراعي أودي.

ووفق صحيفة بيلد يفرض رومينيجه رئيس النادي البافاري على لاعبيه استخدام الأودي في جميع تنقلاتهم وعلى رأسها التمرينات اليومية وفي عام 2020 عاقب المدير الرياضي حسن صالحمديتش بعض اللاعبين بعد استخدامهم سياراتهم الشخصية في الحضور للتمرينات.

وفوجيء كومان بمنع رجل الأمن على بوابة النادي السيارة من الدخول وقال له إن عليه ركنها في الشارع، وتملك شركة أودي 8.33 في المئة من أسهم البايرن وتقدر رعايتها للنادي بـ42.8 مليون استرليني سنوياً ويمتد عقد الرعاية حتى 2029.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرق فيها كومان اللوائح إذ استخدم سيارته الماكلارين (174 ألف استرليني) العام الماضي في الحضور للتمرينات لكنه تفادى العقوبة بإدعاء أن المرآة الجانبية لسيارته الأودي تعرضت للكسر.

وينتظر البايرن أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا تمديد عقده وسط أنباء عن اهتمام اليونايتد وعدد من الأندية الإنجليزية بخدماته.