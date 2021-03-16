شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام أندية تونس بعد 40 مباراة قبل مواجهة الترجى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق نادي الزمالك مباراة الترجي التونسى المقبلة في دوري المجموعات الأفريقية المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، للعودة مرة أخرى لطريق الفوز بعد تعادلين وخسارة أمام نفس الفريق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 40 مباراة بواقع 30 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصارا، فيما خسر 14 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

ونجح مهاجمو الزمالك في تسجيل 54 هدفاً في شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 50 هدفاً.

ويعد فريق الصفاقسى التونسى وفريق الترجى التونسى، هما أكثر الأندية التونسية مواجهة للزمالك حيث التقى الفارس الأبيض مع كل فريق منهما في 12 مباراة، فيما واجه الفارس الأبيض منافسه النجم الساحلى في 8 مباريات ، والأفريقى التونسى في 6 مباريات، والبنزرتى في مباراتين فقط.

ويعد عبد الحليم على هو هداف الزمالك أمام الأندية التونسية برصيد 5 أهداف، وافتتح الفارس الأبيض مواجهاته أمام أندية تونس بمواجهة الصفاقسى في 1984 وفاز بطل مصر بثلاثية دون رد، بينما كانت المواجهة الأخيرة أمام الترجى وخسر الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال.

الزمالك التقي مع الترجى فى 10 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي شهدت تفوقا كاسحا للأبيض، حيث التقي الفريقان فى 10 مواجهات، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى ثلاثة مباريات.

كما يتفوق الزمالك على الترجي التونسي من حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 12 هدف.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.