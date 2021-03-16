شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الحميد بسيونى أمام الإسماعيلى قبل موقعة جهاز الرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى لخوض مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكرى تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى سبق له ارتداء قميص الدراويش، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 15 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 20.

ووصل عبد الحميد بسيونى لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

لعب الدراويش 6 مباريات ضد الفرق التى تولى تدريبها عبد الحميد بسيونى، حيث فاز الفريق الأصفر فى 3 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مواجهة وحيدة، له 6 أهداف وعليه هدفين وحقق كلين شيت فى 5 لقاءات.

اللقاءات كالتالى …

حرس الحدود 5 مباريات ..

* يوم 5 مايو 2014 تعادل الفريقان صفر / صفر بالإسكندرية

* يوم 31 يناير 2015 تعادل الفريقان صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 11 يوليو 2015 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالإسكندرية

* يوم 7 نوفمبر 2015 فاز الإسماعيلى 4 / صفر بالإسكندرية ( مروان محسن من ضربة جزاء وسعد حسنى وعماد حمدى ومحمود شيكابالا )

* يوم 8 مارس 2016 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن )

طلائع الجيش مباراة واحدة ..

* يوم 28 سبتمبر 2020 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( أحمد مدبولى ).

ويعد عبد الحميد بسيونى من اللاعبين الذين سجلوا فى مرمى الإسماعيلى قبل انضمامه وبعد رحيله ..

لعب مع الزمالك 7 مباريات بينهم نهائى كأس مصر موسم 98 / 99 ..

* يوم 10 أبريل 98 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة

* يوم 19 ديسمبر 2000 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة

لعب مع حرس الحدود 11 مباراة سجل 3 أهداف ..

* يوم 2 أبريل 2004 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع الإسماعيلى 1 / 1 بالإسكندرية

* يوم 21 نوفمبر 2004 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع الإسماعيلى 2 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 9 أبريل 2006 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الإسماعيلى 1 / 2 بالإسكندرية.

- ماذا قدم عبد الحميد بسيونى بقميص الإسماعيلى ؟ ..

لعب "حسب التقارير المتاحة" أكثر من 50 مباراة بالدورى العام و13 مباراة بكأس مصر و6 مباريات بالبطولات الأفريقية بواقع "4 مباريات بالدورى ومباراتين بالكأس" سجل 27 هدفًا

* موسم 2001 / 2002 ..

– كان هداف الفريق برصيد 12 هدفًا فى آخر بطولة حصل عليها الدراويش مع بداية الألفية وهى الدورى العام لثالث مرة فى تاريخه على النحو التالى ..

* يوم 26 سبتمبر 2001 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الترسانة 2 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 1 أكتوبر 2001 سجل هدفًا فى فوز فريقه على جولدى 2 / صفر بالقاهرة

* يوم 19 أكتوبر 2001 سجل هدفًا فى فوز فريقه على غزل المحلة 1 / صفر بالمحلة

* يوم 26 أكتوبر 2001 سجل هاتريك فى فوز فريقه على سوهاج 5 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 2 نوفمبر 2001 سجل هدفًا فى فوز فريقه على المقاولون العرب 2 / صفر بالجبل الأخضر

* يوم 22 ديسمبر 2001 سجل هدفًا فى فوز فريقه على المصرى 1 / صفر ببورسعيد

* يوم 30 مارس 2002 سجل هدفين فى فوز فريقه على الزمالك 4 / 3 بالقاهرة

* يوم 2 مايو 2002 سجل هدفًا فى فوز فريقه على المقاولون العرب 1 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 28 مايو 2002 سجل هدفًا فى فوز فريقه على بلدية المحلة 3 / صفر بالمحلة

كأس مصر ..

- سجل 3 أهداف فى كأس مصر ..

* يوم 23 مارس 2002 سجل هدفين فى فوز فريقه على السويس خلال منافسات إياب الدور الأول 3 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 4 أبريل 2002 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع الاتحاد خلال منافسات ذهاب ثمن النهائى 1 / 1 بالإسكندرية

- هدفًا فى كأس الاتحاد الأفريقى ..

* يوم 22 سبتمبر 2001 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع كايزر تشيفز الجنوب الأفريقى فى إياب ربع النهائى 1 / 1 بالإسماعيلية

موسم 2002 / 2003 ..

– سجل 10 أهداف خلال منافسات الدورى العام ..

* يوم 12 نوفمبر 2002 سجل هدفًا فى فوز فريقه على المقاولون العرب 2 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 29 نوفمبر 2002 سجل هاتريك فى فوز فريقه على جولدى 3 / صفر بالقاهرة

* يوم 11 يناير 2003 سجل هدفًا فى خسارة فريقه من الزمالك 1 / 3 بالإسماعيلية

* يوم 16 فبراير 2003 سجل هدفين فى فوز فريقه على بلدية المحلة 4 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 19 أبريل 2003 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع جولدى 2 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 12 مايو 2003 سجل هدفين فى فوز فريقه على المصرى 3 / 2 بالإسماعيلية

– سجل هدفًا خلال منافسات كأس مصر ..

* يوم 1 أبريل 2003 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع دمياط فى ذهاب ثمن النهائى 2 / 2 بدمياط

عبد الحميد بسيونى من اللاعبين الذين سجلوا فى مرمى الإسماعيلى قبل انضمامه وبعد رحيله ..

لعب مع الزمالك 7 مباريات بينهم نهائى كأس مصر موسم 98 / 99 ..

* يوم 10 أبريل 98 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة

* يوم 19 ديسمبر 2000 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة

لعب مع حرس الحدود 11 مباراة سجل 3 أهداف ..

* يوم 2 أبريل 2004 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع الإسماعيلى 1 / 1 بالإسكندرية

* يوم 21 نوفمبر 2004 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع الإسماعيلى 2 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 9 أبريل 2006 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الإسماعيلى 1 / 2 بالإسكندرية

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".