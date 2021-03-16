شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكرة الخماسية لـ "تجميل الجيزة" يفوز ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة القدم لتجميل الجيزة ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية والمحافظات، المقامة بمدينة رأس البر بدمياط ، حيث فاز الفريق على محافظة الإسماعيلية 1/2، ومحافظة قنا 4 / صفر، ومحافظة كفر الشيخ 1/2، ومحافظة الإسكندرية 1 / صفر.

وقال مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية بتجميل الجيزة، إنه فى المباراة النهائية فاز الفريق على محافظة المنوفية 3 / صفر، و يمثل الفريق كابتن عمر مهدي - محمد شكري - سامح سامي - حسين شكري - إيهاب فكري - سامح عبد الباسط - إيهاب عبد الفتاح - هاني سيد - محمد القط - حسام مجدى، والمدير الفنى أسامة فاروق ، والإداريين (حمدي عطية - عید مسعود - موسى مصيلحي).

وقدم أكرم غراب رئيس اللجنة الرياضية ، كأس البطولة لشفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة.