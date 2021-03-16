شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تسقط فى الكونغو قبل ساعات من مباراة الأهلى وفيتا كلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت الأمطار بغزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالكونغو، قبل ساعات من مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورغم درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة في اليومين الماضيين وتحديداً يوم الأحد إلا أن الأجواء المناخية تغيّرت تماماً فى الساعات الأولى من اليوم، وهطلت الأمطار في العاصمة الكونغولية كينشاسا قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب التىي ستقام في الثالثة عصر اليوم باستاد "الشهداء" .

ويدخل الأهلي اختبارا صعبا وفارقا في مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا على فيتا كلوب في الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء في المباراة التي يتطلع خلالها النسور الحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمالهم في الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.

ويتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة في الثانية ظهرا، بتوقيت الكونغو، وسط ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبوه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.