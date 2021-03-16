شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم يرشح محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، عن سبب تراجع مستوى الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة، وذلك قبل اللقاء المرتقب للأهلي مع فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": واجهنا سوء توفيق مع فيتا كلوب في المباراة الماضية ولكن مباراة اليوم لا تحتمل أي نتيجة سلبية خاصة أننا نواجه فريق متواضع فنياً، والأهلي قادر على الفوز، والتعادل ممكن أن يدعم حظوظنا في التأهل

أضاف: منذ نهائي القرن وأداء الفريق الأحمر ليس على قدر طموحنا كأهلاوية، ولكن الأهلي في مباراة اليوم يجب أن يطمع في النقاط الثلاث ويهاجم من البداية.

وعن التشكيل المتوقع للأهلي قال علاء إبراهيم: الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم ، محمد هاني لو جاهز أو بيكهام، السولية وديانج، أوأكرم أوحمدي فتحي ولكن الأهم يجب أن يتواجد ديانج وأي لاعب أخر، محمد شريف والشحات وأجايي وأفشة.

ويتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة في الثانية ظهرا، بتوقيت الكونغو، وسط ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبيه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وتربع سيمبا التنزاني على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السودانى مجموعته، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1ـ سيمبا التنزاني: 7 نقاط

2ـ فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

3ـ الأهلي: 4 نقاط

4ـ المريخ السوداني: نقطة واحدة