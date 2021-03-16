شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندري يكشف موقف المستبعدين من المشاركة مع زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن مسابقة الدوري العام بالموسم الجاري صعبة للغاية، مؤكداً أن تواجد الفريق بالمربع الذهبي في الوقت الحالي أمر جيد، ولكن الموسم مازال طويلاً.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": ربنا وفقنا جداً، لاعبي الفريق على مستوى عالي، عند تعاقدنا مع حسام حسن كان له وجهة نظر في اختيار اللاعبين، والعميد يقوم بمجهود رائع جداً، ووجودنا في المركز الثالث مكرر مع بيراميدز خطوة كبيرة ولكن الدوري مازال طويلاً وصعب جداً.

أضاف: تأجيل مبارياتنا في بداية الدوري بسبب كورونا لم نكن سعداء بها، لأننا كنا نعلم أن الوقت مضغوط، وكسبنا مباريات خارج الإسكندرية أكثر من المباريات على أرضنا، ولكن الدوري صعب وطويل وأتمنى أن ننهي المسابقة بشكل يليق بتاريخ الاتحاد.

وواصل: الطبيعي هو وجودنا في المربع الذهبي، لو كسبنا أسوان وسيراميكا وإنبي كنا سنصبح في مركز أخر، ويجب أن يكون للاتحاد مكانة أفضل من مكانته الحالية، وهناك جروب على الواتس آب وقلت للاعبين لن أقبل أقل من الثلاث نقاط وأبارك للجهاز الفني واللاعبين.

وعن موقف المستبعدين من المشاركة قال مصيلحي: استبعاد بعض اللاعبين هي وجهة نظر فنية، وحدث حوار مع حسام حسن في هذا الموضوع، ووعد بأن يعود أولئك اللاعبين بعد التوقف، وأكد أن ضغط المباريات لم يسمح بمنح الفرصة للمستبعدين.

أضاف: أتمنى أن ينضم لاعبو الاتحاد للمنتخب مثل عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي وإسلام فارس والسيد سالم جميعهم لاعبين مميزين، وهناك 5 أجانب بالفريق انضموا لمنتخبات بلادهم بعد تألقهم مع الاتحاد.