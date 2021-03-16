كارتيرون يتسلح بـ5 عناصر قوة فى الزمالك قبل مواجهة الترجى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يتسلح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدة عناصر تمثل القوة للفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

لا بديل لفوز الزمالك على الترجى حتى يتمسك الفارس الأبيض بأمل التأهل من دور المجموعة لدور الثمانية بالبطولة، حيث يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد نقطتين خلف الترجى المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

ويستعين الخواجة الفرنسي بعدة عناصر تمنح الزمالك القوة فى مواجهة باب سويقة، وتقوده لتحقيق الفوز ورد الاعتبار بعد الخسارة فى تونس بنتيجة 3 / 1 الأمر الذى أدى لاتخاذ إدارة القلعة البيضاء قرارًا بإجراء تعديل على الجهاز الفني للفريق، ونرصد في الأسطر التالية 5 عناصر ستكون مفتاح الفوز للزمالك على الترجى في لقاء اليوم.

تحدى كارتيرون الشخصى لمصالحة الجماهير

حرصت إدارة نادى الزمالك على تغيير دماء الجهاز الفني برحيل جايمى باتشيكو وعودة كارتيرون لتولى القيادة الفنية في ولايته الثانية، وأصر الفرنسي باتريس على أن يتولى زمام الأمور قبل الصدام مع الترجى، حتى يخوض تحديا شخصيا لتحقيق الفوز وإعادة الأمل للفريق الأبيض، كما أنه حريص على مصالحة الجماهير البيضاء بعدما ترك الفريق في ولايته الأولى من أجل أن يتولى تدريب التعاون السعودى.

استعادة ثقة اللاعبين

استعاد لاعبو الزمالك الثقة فى أنفسهم بمجرد تولى باتريس كارتيرون مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، حيث ركز الخواجة الفرنسي على هذا الجانب، وأكد فى تصريحاته أن اللاعبين كانوا فاقدين الثقة في أنفسهم مما أدى لحدوث هبوط في الأداء، إلا أنه عمل على عودة الثقة لنجوم الفريق.

حراسة المرمى فى أمان

يمتلك فريق الزمالك ثلاثة من أفضل حراس المرمى في مصر وهم محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، الأمر الذى يجعل حراسة المرمى في أمان، وتمثل عنصر القوة للفريق الأبيض، حيث يظل المركز محتفظًا بهيبته دون تفرقة بين أي حارس سيتولى المهمة في مواجهة الترجى.

قوة خط الدفاع

ينعم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بخط دفاع قوى حيث يضم عددا من العناصر التي تمثل القاعدة الأساسية للفريق على رأسهم محمود علاء ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى، ما يجعل الخط الخلفى في أمان.

امتلاك العناصر الهجومية

كما يمتلك الزمالك العناصر الهجومية التي من شأنها أن تحدث الفارق في المباراة، فرغم رحيل مصطفى محمد واحترافه بنادى جالطة سراى التركى، يظل الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في خط الهجوم، أمثال المغربى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما حسام أشرف الذين يمتلكون مقومات تسجيل الأهداف، واحداث الفارق.