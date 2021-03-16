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5 محاذير للاعبى الأهلى والزمالك قبل موقعتى فيتا كلوب والترجى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت المواجهات الأفريقية لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، اللذان يخوضان لقاءات حاسمة بداية من مباراتى اليوم فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الزمالك نظيره الترجى التونسى فى تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى، بينما يحل النادى الأهلى ضيفاً على فيتا كلوب الكونغولى فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وبات القطبين في موقف صعب كل فى مجموعته، بعد تراجع نتائجهما خلال أول ثلاث جولات سواء داخل أو خارج الديار، فالزمالك تراجع إلى المركز الثالث برصيد نقطتين بعد تعادلين وخسارة، واستقر الأهلى أيضاً فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوز وهزيمة وتعادل على أرضه، وبات كل منهما يحتاج إلى التعامل مع الثلاث جولات المتبقية على أنها مباريات كؤوس لا بديل فيها عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

 

عدم استقبال أهداف

في مباراتي اليوم سيكون من الضروري على القطبين عدم استقبال أي أهداف خاصة في وقت مبكر من المباراة، قد يغتال الروح المعنوية للاعبين، حيث كان استقبال الزمالك لهدف مبكر أمام الترجي في مباراة رادس هو أحد الأسباب التي فتحت اللقاء ليسقط الأبيض في الهزيمة بثلاثية، خاصة أن الزمالك سيميل إلى الاندفاع الهجومي بكامل خطوطه في المباراة المرتقبة باعتبارها على أرضه وهو ما سيعطي الترجي الفرصة لاستغلال المساحات.

أما الأهلي فيخوض مباراة فيتا كلوب متحدياً الكثير من العقبات وباحثاً عن الفوز لضمان التأهل، ويجب أن يتعلم الأهلي من درس مباراة القاهرة التي هاجم فيها فيتا كلوب طوال الوقت، غير أن الفريق الكونغولي نجح في التسجيل من خلال فرصتين فقط على مرمى الفريق الأحمر.

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الاعتراض على التحكيم مرفوض

الاعتراض على القرارات التحكيمية لا فائدة منه خاصة أن الحكم لا يمكن أن يتراجع عن قراره، ومهما كان القرار يجب على لاعبى القطبين تجنب الاعتراضات حتى لا يكبدون فرقهم ثمناً غالياً مثل اللعب بنقصان عددى فى مباراة حساسة، وقد عانى الزمالك من هذا الأمر فى رادس عندما استكمل اللقاء بنقص عددى لفترة طويلة وهو ما أثر بشكل واضح على معنويات اللاعبين.

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استغلال الفرص وعدم إهدارها

الأهلى على وجه التحديد يجب أن يكون قد تعلم الدرس جيداً من مباراة القاهرة، التى شهدت تسيد مطلق للفريق الأحمر على مجريات اللقاء وفى نفس الوقت تمكن فيتا كلوب من إحراز هدفين من محاولات معدودة على مرمى الشناوى، ولذلك ستكون الفرص نادرة ويجب استغلالها خاصة أن الفريق الأحمر سيلعب خارج الديار، أما الزمالك فسيكون أمام فرصة ذهبية متسلحاً بعامل الأرض، وسيكون لاعبيه مطالبين باستغلال الفرص التي ستتاح لهم.

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عدم التسرع في إنهاء الهجمات

تقام مباراتي اليوم تحت ضغط كبير على لاعبي الأهلي والزمالك نظراً لموقف الفريقين بمجموعتيهما، وهو ما سيخلق حالة من التسرع بين اللاعبين الراغبين في تسجيل الأهداف سريعاً لمنع فرصة إهدار الوقت الذي سيلجأ إليه فريقي الترجي أو فيتا كلوب من أجل الخروج باللقاء إلى بر الأمان، إلا ن التسرع قد يهدر الهجمات بشكل سئ وهو ما سؤثر بشكل سلبي على استغلال الفرص.

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لا بديل عن الفوز

الفوز ولا شىء غيره هو الخيار الوحيد للاعبي الأهلي والزمالك في مباراتي اليوم، فالأهلي يواجه فيتا كلوب وهو منافسه الأول على تأشيرة التأهل لربع النهائي والتعادل لن يكون في صالح الفريق الأحمر حيث أنه سيضر إلى انتظار نتائج الفرق الأخرى أمام بطل الكونغو وسيسعى لاعبو الفريق الأحمر لأن يكون التأهل بأيديهم من خلال الفوز، أما الزمالك فموقفه أصعب خاصة وأن المولودية منافسه الرئيسي يمتلك 5 نقاط، ولذلك يحتاج الأبيض إلى الفوز بالثلاث مباريات المتبقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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