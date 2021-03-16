شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز : نعانى من الإجهاد لكننا سنحصد الـ 3 نقاط أمام نامونجو التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، بالملاعب والتجهيزات التنزانية، التي ستساعد فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة فريقه غدًا أمام نامونجو.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"استعدينا بشكل كبير لمباراة نامونجو بالرغم من ضغط المباريات، لكن بيراميدز فريق قوي وسنتمكن من حصد الثلاث نقاط".

وتابع :"نعاني من الإجهاد فلم يكن هناك أي وقت للحصول على راحة للاعبين بسبب المباريات المتتالية، في ظل مشاركتنا في بطولة كأس مصر ومواجهة العبور، قبل السفر إلى دار السلام، وهذا لم يجعل لدينا وقت للتحضير".

وأضاف مدرب بيراميدز :"لكن في ظل كل هذا نحن مستعدون للمباراة وللثلاث نقاط بكل تأكيد".

وأتم تصريحاته قائلاً :"نومونجو فريق قوي ويحتاج إلى الثلاث نقاط، نحن نعلم هذا، لكن لن نسمح به".

ويحل بيراميدز ضيفا على نامونجو في الثالثة عصر غد الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا"، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.