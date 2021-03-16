شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي بيلعبوا على سطر ويسيبوا سطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، أن هناك حالة من تذبذب المستوى يعاني منها لاعبو النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هناك أزمة تواجه لاعبي الأهلي باستثناء محمد الشناوي وعلي معلول، وهى أن اللاعبين بيلعبوا على سطر ويسيبوا سطر.. مباراة في قمة مستواه ومباراة بمستوى متراجع جداً، وأفشة يحافظ نوعاً ما على مستواه ولكنه يتراجع في بعض المباريات، وبدر بانون أيضاً مستواه ثابت".

وعن مباراة الأهلي وفيتا كلوب قال وليد صلاح الدين: الموقف كل ما يتصعب يكون هناك حالة قلق، الأهلي كان ممكن يكسب فيتا كلوب بخمسة أو ستة أهداف، الفريق الكونغولي لديه خط دفاع سئ جداً، ولكن الجزء الأمامي لديه قوي".

أضاف: صعوبة اللقاء في النجيل الصناعي والأجواء الحارة والرطوبة، ولكن جماهير الأهلي غير مهتمة بالأداء بقدر ما يهمها النتيجة، والأهلي يجب أن يظهر شخصيته داخل الملعب، و ليس بالضرورة أن تضغط بشكل مستمر على المنافس، ولكن عندما تفقد الكرة يجب أن يكون الانقضاض والشراسة على مستوى عالي، وعندما تخرج بهجمة يكون لديك كثافة عددية".

وواصل: أرى أن هذا اللقاء مثل مباراة مصر وتوجو، ذهبنا ونحن قلقين جداً ولكننا تفوقنا، ومحمد شريف أحرز هدف مميز من صناعة محمد الشناوي.

ورشح وليد صلاح الدين عددا من اللاعبين للإنضمام إلى المنتخب الوطني في معسكر مارس وقال نجم الأهلي السابق: اختيارات المنتخب لن تقوم على أساس اللاعبين المتميزين ولكن العدد، قائمة المنتخب يكون في كل مركز لاعبين ففي حراسة المرمى الشناوي رقم واحد وأبو جبل الثاني، والثالث قد يكون جنش أو عمر رضوان، وفي اليمين محمد هاني وأحمد توفيق، وفي اليسار أبو الفتوح وعبد الله جمعة ومحمد حمدي، في الوسط النني وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي، وأفشة ومحمد إبراهيم، ورمضان صبحي وحسين الشحات وطاهرطاهر ومحمد شريف ومصطفى محمد وحسام حسن وأحمد ياسر ريان.