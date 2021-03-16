شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة.. الزمالك يتصدر والأهلى فى المركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق كرة السلة بنادى الزمالك ترتيب دورى كرة السلة رجال، بعد أن تغلب على الجزيرة فى منافسات الجولة السابعة من الدور الأول، للمراكز من الأول إلى الثامن، ليصل رصيده إلى النقطة 13 بالفوز فى 6 مباريات والخسارة فى مباراة واحدة.

ويحتل الجزيرة المركز الثانى بنفس رصيد نقاط الزمالك، وبنفس عدد مرات الفوز والخسارة ويأتى الاتحاد السكندرى ثالثا بعد التغلب على الأهلى، ليصل رصيده إلى النقطة 12، فاز فى 5 مباريات وخسر فى مباراتين.

وفى المركز الرابع سبورتنج برصيد 11 نقطة، بعد أن فاز فى 4 وخسر، فى 3 مباريات، ثم سموحة، برصيد 10 نقاط، وبالنسبة للأهلى فيقع فى المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن فاز فى مباراتين وخسر فى 5 مواجهات أخرها امام الاتحاد السكندرى أمس.

ويتذيل الاتصالات والجيش فى المركز السابع والثامن على الترتيب برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وتغلب الزمالك على الجزيرة، والاتحاد على الأهلى، بينما سبورتنج فاز على الاتصالات، وسموحة على طلائع الجيش.