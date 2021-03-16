شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى مع الأهلى فى أفريقيا .. 6 مكاسب وتعادل وهزيمة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المديرالفنى للنادى الأهلى إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا، والتى تقام فى الثالثة عصر اليوم باستاد الشهداء بالكونغو ، ليزيد رصيده الأفريقى مع القلعة الحمراء، و يقترب خطوة من التأهل إلى الدور التالى من البطولة الأفريقية .

وتٌعد مباراة اليوم أمام فيتا كلوب هى المواجهة التاسعة التى يدخلها موسيمانى فى مشواره الأفريقى مع الفريق الأحمر منذ تولى مهمة تدريب الأهلى ، حيث سبق وقاد الفريق فى 8 مواجهات فى بطولة دورى الأبطال، فاز فى 6 و خسر واحدة، وتعادل فى مثلها .

أول مواجهة أفريقية يتولى موسيمانى قيادة الأهلى فيها كانت فى قبل نهائى دورى الأبطال النسخة الماضية أمام الوداد المغربى، و فاز الأحمر 5\1 بمجموع مباراتى الذهاب و العودة، والتقى فى النهائى مع الزمالك، وتغلب على الفريق الأبيض 2\1 ، ليتوج باللقب الأفريقى مع الأحمر بعد غياب 7 سنوات.

وفى النسخة الحالية التقى مع سونديب وحقق الفوز 1\0 ، و 4\0 على الترتيب، و تأهل إلى دور المجموعات، و التقى مع المريخ السودانى وتغلب عليه 3\0 ، ثم خسر من سيمبا التنزانى 1\0 ، ليلتقى مع فيتا كلوب ويتعادل معه فى القاهرة 2\2 .