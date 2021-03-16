شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرص لتأهل الزمالك من دور المجموعات قبل مواجهة الترجى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادى الزمالك مباراة حاسمة ومصيرية فى مسيرته بدورى أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث دخل فريق الزمالك فى حسبة معقده للتأهل، بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض فى أول ثلاث مباريات خلال ذلك الدور، حيث يطمح فرسان القلعة البيضاء فى تعديل الأوضاع مع الإدارة الفنية الجديدة للفرنسى باتريس كارتيرون.

وبدأ أبناء ميت عقبة مباريات دور المجموعات بالتعادل سلبياً مع مولودية الجزائر في القاهرة، ثم التعادل سلبياً مع تونجيث السنغالي في السنغال، قبل أن يخسر الأبيض بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي في استاد رادس بتونس.

ترتيب مجموعة الزمالك

تربع الترجي التونسي على عرش مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته في شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ الترجي التونسي: 7 نقاط

2ـ مولودية الجزائر: 5 نقاط

3ـ الزمالك: نقطتين

4ـ تونجيث: نقطة واحدة

فرص تأهل الزمالك من دور المجموعات

1ـ سيناريو سعيد.. الفوز بجميع المباريات

حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة يحصد الفريق الأبيض 9 نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة 11، ويتأهل معها مباشرة إلى ربع نهائي دوري الأبطال، والفرصة لا تزال في يد الفريق الأبيض، خاصة أنه سيخوض مباراتين من ضمن الثلاث مباريات على أرضه بالقاهرة، وبذلك يحسم الأبيض تأهله بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

2ـ التأهل بـ9 نقاط بشرطين

طبقً لهذا السيناريو سيكون على الفريق الأبيض حصد 7 نقاط، عن طريق الفوز في كلتا مباراتيه بالقاهرة أمام تونجيث والترجي، والتعادل الإيجابي مع المولودية بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، مقابل أن ينتظر خسارة مولودية الجزائر لإحدى مبارياته أمام تونجيث أو الترجي ليتجمد رصيد الفريق الجزائري عند النقطة 9 نقاط، ولكن الفريق الأبيض سيتأهل عن طريق تفوقه في المواجهات المباشرة.

3ـ التأهل بـ8 نقاط بشرطين

حال فوز الزمالك فى إحدى مباراتيه في القاهرة أمام الترجي أوتونجيث، وخسارة المباراة الأخرى سيحصد 3 نقاط وسيكون الفريق الأبيض مطالباً بالفوز على المولودية بالجزائر ليحصد 6 نقاط فقط ويرفع رصيده إلى النقطة 8، وهذا سيتطلب خسارة المولودية أمام الترجي أوتونجيث ليتوقف رصيده عند النقطة 8 ومعها يتأهل الزمالك بالمواجهات المباشرة أيضاً.