شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نامونجو التنزاني: بيراميدز المرشح الأول لحصد لقب الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد سليمان، المدير الفني لفريق نامونجو التنزاني، أن مواجهة بيراميدز غدا في بطولة الكونفيدرالية ستكون صعبة وقوية في ظل تمتع الفريق المصري بالعديد من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نامونجو التنزانى فى الثالثة عصر غدًا الأربعاء باستاد تنزانيا الوطنى فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وقال حمد سليمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " لا نشك في قدرات بيراميدز، نعلم إنه فريق قوي ولديه العديد من الحلول بالإضافة إلى اللاعبين المتميزين في جميع أنحاء الملعب".

وتابع : "يجب علينا تحقيق نتيجة ايجابيه في مباراة الغد، خاصًة بعد بعد هزيمة الفريق أمام الرجاء المغربي في الدار البيضاء بهدف نظيف".

وأضاف: "ندرس بيراميدز بشكل جيد من خلال مشاهدة المباريات الماضية للفريق وخاصة في البطولة الإفريقية أمام نكانا الزامبي، وأداء بيراميدز أمام الأهلي في البطولة المحلية ".

وأتم حمد تصريحاته قائلاً :"من خلال تطلعي على شكل بيراميدز اعتقد أنه يفضل العمل كوحدة واحدة، ومن المؤكد إن المباراة ستكون صعبة، خصوصًا وأن الفريق المصري المرشح الأول لحصد البطولة بعد وصوله للمباراة النهائية الموسم الماضي ".

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو بهدف دون رد، فيما حل بطل تنزانيا ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.