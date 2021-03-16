شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف معسكر أسوان فى المرحلة الأولى للإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو أسوان على استضافة مدينة الإسكندرية للمرحلة الأولى من معسكر الفريق، حيث تقرر إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 حتى 29 مارس الجارى، وذلك فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباريات الدور الثاني من الدوري العام.

كما قرر مسئولو أسوان خلال اجتماعهم مع لجنة الكرة بالأمس أن يعود الفريق إلى ملعبه بداية من مباراة إنبي بالجولة 18 والمقرر إقامتها 6 أبريل باستاد أسوان.

ويبدأ أسوان معسكرا مغلقا بأسوان أول أبريل عقب الانتهاء من معسكر الإسكندرية، حيث يتم اتخاذ كل الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.