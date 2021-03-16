حكاية المواجهة الوحيدة التى جمعت سيراميكا ووادى دجلة قبل موقعة السويس

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الإسماعيلى سلبياً في نفس الجولة.

يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدف. حكاية المواجهة الوحيدة بين سيراميكا ودجلة

التقى سيراميكا بنظيره وادى دجلة في مباراة واحدة فقط قبل لقاء اليوم وكانت في بطولة كأس مصر في 10 ديسمبر 2009 ، ونجح وقتها سيراميكا في الفوز بهدف دون رد ، ولكن على صعيد بطولة الدوري ستكون مباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين في ظل صعود سيراميكا لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخه هذا الموسم .

ترتيب سيراميكا ووادى دجلة في جدول الدوري

هيثم شعبان يبحث عن استعادة الانتصارات أمام دجلة

طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الزمالك للتقدم في سباق مراكز المسابقة، وأكد محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا تعافي محمد مسعد، من إصابته بمزق في العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بنجاح، وبات جاهزا من الناحية الطبية قبل لقاء وادي دجلة.

فى المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي الفريق، بضرورة تقديم عروض أفضل في مباريات الدوري مشدداً على أهمية الفوز للهروب من قاع الجدول.

ماريو سالاس يفتش عن خطة هروب وادى دجلة من قاع الدوري