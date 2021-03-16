شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد موعد المحاضرة الأخيرة للاعبى الأهلى قبل مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت الكونغو؛ موعدا لعقد آخر محاضرة مع اللاعبين فى فندق الإقامة قبل خوض مباراة فيتا كلوب.

ويتحدث موسيمانى مع لاعبى الفريق فى عدة أمور خاصة بالمباراة، ومهام كل لاعب، والتشكيل وغيرها من التفاصيل الفنية.

واستقرالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل الفريق الأحمر الذي من المقرر أن يخوض مباراة فيتا كلوب، خلال اللقاء الذي يستضيفه استاد الشهداء بالكونغو في تمام الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري يدخله المارد الأحمر رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.