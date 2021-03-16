شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود إلى القاهرة مباشرة بعد مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من ملعب الشهداء الذى يحتضن مباراة فيتا كلوب إلى مطار ندجيلى فى العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء المباراة مباشرة؛ لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

وتم الاتفاق على أن البعثة تغادر إلى المطار مباشرة عقب الانتهاء من المباراة لتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة من خلال استقلال حافلة من من الملعب مباشرة إلى العاصمة كينشاسا، حيث يتواجد المطار الذى سيغادر منه الأهلى إلى القاهرة.

ويلعب الأهلى مع فيتا كلوب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال اأفريقيا.

ويتبقى للأهلى مواجهتين أخريين بخلاف مواجهة فيتا كلوب، حيث يلتقى مع المريخ السودانى بالسوادن ، ثم سيمبا التنزانى بالقاهرة .