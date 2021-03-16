شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود إلى القاهرة مباشرة بعد مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من ملعب الشهداء الذى يحتضن مباراة فيتا كلوب إلى مطار ندجيلى فى العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء المباراة مباشرة؛ لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.
وتم الاتفاق على أن البعثة تغادر إلى المطار مباشرة عقب الانتهاء من المباراة لتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة من خلال استقلال حافلة من من الملعب مباشرة إلى العاصمة كينشاسا، حيث يتواجد المطار الذى سيغادر منه الأهلى إلى القاهرة.
ويتبقى للأهلى مواجهتين أخريين بخلاف مواجهة فيتا كلوب، حيث يلتقى مع المريخ السودانى بالسوادن ، ثم سيمبا التنزانى بالقاهرة .
ويسعى الفريق الأحمر لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على فرصته فى التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.