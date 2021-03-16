شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك لملعب مباراة فيتا كلوب فى الواحدة ظهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من مقر إقامتها فى العاصمة الكونغولية كينشاسا الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الكونغو، الواحدة بتوقيت القاهرة، إلى ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية لخوض مباراة فيتا كلوب، وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قرابة الـ20 دقيقة.

واستقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل الفريق الأحمر الذى من المقرر أن يخوض به مباراة فيتا كلوب، خلال اللقاء الذي يستضيفه استاد الشهداء بالكونغو في تمام الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري يدخله المارد الأحمر رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: الشناوي ـ أيمن اشرف - ياسر ابراهيم - بدر بانون - محمد هاني -أليو ديانج - حمدي فتحي - جونيور اجايي - محمد شريف - محمد مجدى افشة - مروان محسن.

وهناك اتجاه لدى موسيمانى للدفع بمحمد شريف في مركز رأس الحربة على ان يستغل صلاح محسن كجناح أيمن أو استمرار حسين الشحات في هذا المركز وهو وما سيعلن عنه في المحاضرة الاخيرة قبل التوجه للملعب.

ويتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة في الثانية ظهرا، بتوقيت الكونغو، وسط ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبيه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وتربع سيمبا التنزاني على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السودانى مجموعته، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1ـ سيمبا التنزاني: 7 نقاط

2ـ فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

3ـ الأهلي: 4 نقاط

4ـ المريخ السوداني: نقطة واحدة

وشرح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف فيتا كلوب وطريقة لعب الفريق على ملعبه، خاصة أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه، وكذلك أخطر اللاعبين في صفوفهم وكيفية تحضيره الهجمة، ونقل الكرة من وسط ملعبهم حتى الوصول إلى مرمى الخصم، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة اليوم الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الأفريقي.