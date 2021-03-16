شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غداء بعثة الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتناول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الكونغو وجبة الغداء فى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت الكونغو الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وتتناول البعثة الغداء فى القاعة التى تم تخصيصها كـ"مطعم" للفريق في الدور الأرضى بفندق الإقامة في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

ويلتقى الأهلي مع فيتا كلوب فى الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط ، حيث يتصدر سيمبا المجموعة برصيد 7 نقاط ، ثم فيتا كلوب ، وفى المركز الرابع المريخ السودانى بنقطة واحدة.