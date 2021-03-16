علاء إبراهيم: فيتا كلوب فريق متواضع.. واللقاء لا يتحمل نتيجة سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء إبراهيم لاعب الأهلي السابق، أن الفريق يجب تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة كان يجب أن ينتهي بفوز الأهلي بأكثر من هدف.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا في الثالثة عصرا على فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" مباراة اليوم أمام فيتا كلوب لا تتحمل نتيجة سلبية".

وأضاف، أن الأهلي واجهه سوء توفيق خلال مواجهة القاهرة، مؤكدًا أن فيتا كلوب فريق متواضع.

وأوضح، أن هجوم الأهلي يجب أن يترجم الفرص التي تتاح له أمام فيتا كلوب، لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان بقاء الفريق في المنافسة على التأهل.

وأتم تصريحاته:"أداء الأهلي حاليا ليس على قدر الطموح، ودائما الأهلي يطمح في المزيد، ولابد أن يسجل الفريق في بداية المباراة".