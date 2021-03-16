وليد صلاح الدين: أقل فريق بالدوري أفضل من فيتا كلوب.. ويجب أن تظهر شخصية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي لن تكون سهلة، في ظل الظروف الصعبة التي ستصاحب إقامة اللقاء.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا في الثالثة عصرا على فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال صلاح الدين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الموقف كل ما يكون صعب يكون هناك قلق زائد، والأهلي كان مفترض أن يفوز بـ 5 او 6 أهداف في القاهرة".

وأضاف:" خط دفاع فيتا كلوب سيء جدا ،اقل فريق في الدوري المصري يتمركز أفضل منه".

وتابع:" هناك قلق من المبارة بسبب الظروف الصعبة من خوض المباراة على نجيل صناعي وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة هناك".

وأوضح، أنه يجب أن تظهر شخصية الأهلي داخل الملعب أمام فيتا كلوب وأن يكون التحول من الدفاع للهجوم بكثافة عالية.

وأكمل" ليس حسين الشحات فقط من يتعرض للنقد، لكن جميع اللاعبين يواجهوا نفس الأمر فهم يلعبوا على سطر ويتركوا سطر باستثناء علي معلول ومحمد الشناوي".

وأتم تصريحاته:" أغلب اللاعبين يتألقوا في مباراة والمباراة التالية يتراجع مستواهيم، الأهلي يواجه عدم ثبات في المستوى في أغلب قوام الفريق".