"محاضرة وتعليمات".. موسيماني يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة فيتا كوب في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق من مقر إقامتها في تمام الثانية عشرة ظهرا (الواحدة بتوقيت القاهرة) متوجهة إلى ملعب الشهداء للقاء فيتا كلوب حيث تستغرق المسافة ما يقرب من 20 دقيقة.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة مع اللاعبين في تمام الحادية عشرة وأربعين دقيقة ظهرا (بتوقيت الكونغو) للحديث في عدة أمور خاصة بالمباراة، ومهام كل لاعب، والتشكيل وغيرها من التفاصيل الفنية.

وفي السياق ذاته، عقد موسيماني جلسة مطوّلة مع جهازه المعاون؛ لبحث عدة تفاصيل فنية خاصة بمباراة فيتا كلوب، وناقش بعض الأمور الخاصة بالمنافس الكونغولي وأرضية الملعب ودرجة الحرارة، ومهام لاعبي الأهلي وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بمواجهة اليوم أمام الفريق الكونغولي.

كما تقرر أن تتجه بعثة الفريق إلى المطار مباشرة عقب المباراة لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع فيتا كلوب حيث يمتلك كل منهما 4 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني الجدول بنقطة واحدة.