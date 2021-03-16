الامارات | رقم صادم لهجوم الريال منذ رحيل رونالدو.. 300 مليون يورو مقابل 35 هدفا فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم لهجوم الريال منذ رحيل رونالدو.. 300 مليون يورو مقابل 35 هدفا فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن صدمة كبيرة يعيشها نادي ريال مدريد منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ في خلال السنوات الثلاث، فشل النادي في تعويض قناص ماديرا الذي كان يؤمن سنويا نحو 50 هدفا للفريق.

وقالت إن إحصائية رسمية في النادي كشفت عن رقم صادم جدا، إذ لتعويض رحيل رونالدو، صرف النادي نحو 300 مليون يورو على لاعبين لتعزيز خط الهجوم، لكنهم مجتمعين لم يسجلوا سوى 35 هدفا. بينما في المقابل خلال هذه الفترة التي لعب فيها رونالدو لصالح يوفنتوس، وما يزال مستمرا، سجل 95 هدفا، رغم أنه في الـ36 من عمره.

وخيب القادمون الجديد الآمال في ريال مدريد، على رأسهم البلجيكي إدين هازارد القادم من تشلسي مقابل 115 مليون يورو، بجانب البرازيلي فينيسيوس (45 مليونا) ومواطنه رودريغو (45 مليونا)، وماريانو دياز (22 مليونا)، والصربي يوفيتش (60 مليونا) وإبراهيم دياز (17 مليونا).

وتفصيلا: سجل هازارد الغائب أغلب الوقت بسبب توالي الإصابات (4 أهداف)، وهدفين لكل من يوفيتش وإبراهيم دياز، و6 لدياز، و8 لرودريغو، و13 هدفا لفينيسيوس.

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