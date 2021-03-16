الامارات | أزمة جديدة لمصطفى محمد في تركيا.. هل يغيب عن منتخب مصر؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة لمصطفى محمد في تركيا.. هل يغيب عن منتخب مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب الزمالك السابق، المهاجم المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف غلطة سراي التركي، لأزمة جديدة قد تمنعه عن التواجد في معسكر المنتخب المصري المقبل المقرر له يوم 20 مارس الجاري، وذلك بعد أيام من تعرضه لأول حالة طرد في مسيرته الإحترافية.

وكشفت صحيفة الصباح التركية أن مصطفى محمد، كان يتسوق في مركز "إستيني بارك" بمدينة إسطنبول، وتعرض لحادثة سرقة، في أحد المتاجر هناك، وأضافت الصحيفة أن اللص الذي ظهر في كاميرات المراقبة قام بسرقة شنطة المهاجم المصري، ويتواجد بداخلها جواز سفره ومحفظته، ولم تتمكن الشرطة التركية من الوصول إلى اللصوص حتى الآن.

وكان من المفترض أن يغادر النجم المصري خلال أسبوع للانضمام إلى معسكر الفراعنة في التوقف الدولي المقبل، وهي أزمة جديدة قد تواجه اللاعب من أجل الانضمام إلى المنتخب المصري بسبب فقدان جواز سفره.

وشارك مصطفى محمد في فوز فريقه على قيصري سبور مساء السبت في الدوري التركي وخرج في الشوط الثاني دون أن يحرز أي أهداف، ويملك النجم المصري 6 أهداف في 8 مباريات شارك بها مع فريقه.

ويلتقي منتخب مصر مع كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، يوم 25 مارس الجاري، ثم يواجه منتخب جزر القمر في أستاد القاهرة الدولي يوم 29 مارس 2021

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