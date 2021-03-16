الامارات | محمد صلاح بريء من إصابة حارس ولفرهامبتون الخطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بريء من إصابة حارس ولفرهامبتون الخطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض حارس مرمى فريق ولفرهامبتون باتريسيو، إلى إصابة خطيرة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، وذلك أثناء تصديه لانفراد تام للاعب محمد صلاح، حيث توقف اللعب بعد هذه الهجمة لفترة وصلت إلى 10 دقائق بعد إصابة الحارس.

وأظهر فيديو الإعادة اصطدام الحارس باتريسيو، بركبة زميله المدافع كونور كودي، في الدقيقة 89، بينما كانا يحاولان إيقاف مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي هز الشباك بالفعل لكن الهدف ألغي بداعي التسلل. وبعد مرور الوقت غادر الحارس باتريسيو، أرض الملعب بعدما تمت معالجته ولكنه خرج محمولاً على أيدي الأطباء وسط فزع الأجهزة الفنية الإدارية للفريقين.

وكان ليفربول قد تقدم إلى المركز السادس، برصيد 46 نقطة من 29 مباراة، عقب فوزه على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل، متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن وست هام يونايتد الخامس، الذي تتبقى له مباراة إضافية، وفي المقابل، بقي ولفرهامبتون في المركز الـ13 ولديه 35 نقطة من 29 مباراة.

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