شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة مونتيري وتستعد لـ«ميامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودعت المصرية ميار شريف، بطولة مونتيري للتنس من الدور الأول، بعد هزيمتها مساء أمس الإثنين، من المصنفة 79 عالميا، الأمريكية لورين ديفيس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتلقت شريف الهزيمة من منافستها الأمريكية بنتيجة (1/6) و(6/2) و(6/3)، في أول ظهور لها بالبطولة المكسيكية. وستواجه لورين ديفيس في الدور القادم الفائزة من مباراة الروسية آنا بلينكوفا والسويسرية فيكتوريا جولوبيك.

ومن المقرر أن تكون مشاركة شريف القادمة في بطولة ميامي (فئة 1000 نقطة)، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 مارس الجارى وحتى 4 أبريل المقبل، بعد منحها بطاقة الدعوة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.وقالت ميار شريف، عبر حسابها على موقع فيس بوك، «شكرا لمنحي فرصة المشاركة في هذه البطولة العظيمة».

وكشفت نجمة التنس ميار شريف عن تنفيذها لنصحية الدولى محمد صلاح، نحم ليفربول الإنجليزى، قبل مشاركتها في البطولات العالمية ،وتحتل ميار شريف المركز الـ114 في التصنيف العالمى للاعبي التنس المحترفات.

كان محمد صلاح نصح نجمة مصر في التنس ميار شريف بالتفكير قبل النوم كثيرا في التدريب وينصحها بتطوير العقلية.

وتأمل ميار شريف في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولات المقبلة لتحسين ترتيبها العالمى تحتل ميار المركز الـ 114 عالميا.