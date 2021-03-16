شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ومانشستر سيتي مرشحان لبلوغ ربع النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقبل ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 13 مرة، أتالانتا الإيطالي الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، متكئاً على فوزه ذهاباً بهدف، فيما تبدو مهمة مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر سهولة بعد تفوّقه على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بثنائية.

وكان الفريق الملكي تفوّق على أتالانتا في عقر داره بهدف متأخر عن ظهيره الفرنسي فيرلان مندي، وذلك بعد خوض الفريق الإيطالي معظم مباراته منقوصاً عددياً، إثر طرد السويسري ريمو فرويلر بعد ربع ساعة.

ويسعى أتالانتا، بقيادة مدرّبه الفذ جان بييرو جاسبيريني، إلى تعويض خيبة الذهاب والثأر لإكماله معظم المباراة بعشرة لاعبين.

وقال جاسبيريني بعد خسارة الذهاب: «يكفي أن نفوز في مدريد، يجب أن نفوز.. نحن في أفضل وضعية ممكنة؛ لأننا أمام احتمال وحيد: الفوز».

وكان أتالانتا حقق نتيجة تاريخية الموسم الماضي، ببلوغه ربع نهائي دوري الأبطال، وكان قريباً جداً من المربع الأخير.

ويحقق رابع الدوري الإيطالي راهناً نتائج مميزة خارج أرضه، بفوزه على ميدتيلاند الدنماركي (4-0)، وليفربول الإنجليزي (2-0) وأياكس أمستردام الهولندي (2-0)، دون أن تهتز شباكه.

لكن أمام «لا ديا» مهمة صعبة بإيقاف مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة المتميز راهناً بنجاعة لافتة، بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

وفي المباراة الثانية يأمل بروسيا مونشنجلادباخ إيقاف سلسلة سوداء خسر فيها ست مرات توالياً، عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في بودابست بعد خسارته ذهاباً 0-2.

وجاءت هذه السلسلة بعد إعلان مدرب «المهور» ماركو روزه، أنه سينتقل لتدريب بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.

وفي المقابل يحلّق سيتي على غيمته؛ إذ أصبح لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أربعة أعوام في متناوله، لكن شبح إحراز لقب دوري الأبطال يخيّم على المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي تعاقدت معه إدارة سيتي الإماراتية لهذا الغرض.

ولم تهتز شباك سيتي في آخر ست مباريات في دوري الأبطال، لكن مواسمه الماضية شهدت خروجاً دراماتيكياً للطرف الأزرق من مدينة مانشستر.