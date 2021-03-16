شكرا لقرائتكم خبر عن والـد مـوريبـا: ألغـيـت رحلـة التوقـيع مـع سيتـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف مامادي كوروما والد لاعب وسط برشلونة الصغير إيليز موريبا (18 عاماً) عن إلغائه رحلة طيران لمدينة مانشستر، حيث كان من المفترض أن يتفق مع نادي مانشستر سيتي على انتقال موريبا إليه قبل أن يمدد البارسا عقده، ويربطه بشرط جزائي بقيمة 86 مليون جنيه استرليني.

وقال كوروما عن عقد ابنه الذي كان سينتهي في يناير 2019: «مع برشلونة لم تتقدم مفاوضات توقيعه أول عقد احتراف والتقينا بتكسيكي بيجرشتين (المدير الرياضي لمانشستر سيتي) وشرح لنا مشروع النادي، وأعجبنا به لأن النادي راهن بالكثير على موريبا، بعد بضعة أسابيع كانت التذاكر عندنا للسفر لمانشستر والتوقيع».

وتابع كوروما: «ألغيت الرحلة في صباح يوم السفر، لأنني أردت أن يكون إيليز قدوة ومرجعية للجيل المقبل في البارسا، أصدقاؤه وزملاؤه رحلوا وإن بقي سيثبت أن برشلونة يعتمد على لاعبي أكاديميته، وتوصلنا إلى تسوية مرضية مع النادي كان الطرفان فيها رابحين».

وانضم موريبا لبرشلونة من الغريم إسبانيول في 2010 وشق الطريق لفريق الرديف بسن ال17 ثم سجل أول أهدافه مع الفريق الأول في شباك أوساسونا 6 مارس الجاري على ملعب ال سادار الذي شهد تسجيل أنسو فاتي، أصغر لاعبي برشلونة على الإطلاق، هدفه. ويشبه المحللون مهارات موريبا بنجم مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا، لأن كليهما من أصول غينية كما يشبه يايا توريه في قوته البدنية وسرعة صنع القرار، وكان سيتي نجح في خطف يايا توريه من برشلونة في 2010 وفاز معه ب8 ألقاب بضمنها 3 ألقاب بريميرليج، لكن برشلونة عوض يايا بالصغير موريبا من إسبانيول في نفس العام.

من جهة أخرى، قدم جوم جيرو نائب رئيس برشلونة الجديد المكلف بالشؤون المالية استقالته بعد أسبوع من فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة النادي، وجاءت استقالة جيرو بسبب خلاف حول صلاحياته ورغبته في أن يكون مديراً للقسم المالي في النادي.

وتركت استقالة جيرو الرئيس لابورتا في موقف صعب، إذ تحتاج إدارته إلى تمويل 15 في المئة من ميزانية النادي (107 ملايين جنيه استرليني) كي يتم المصادقة على رئاسته قريباً. ويحتاج لابورتا الذي يرأس النادي مكانه مؤقتاً كارليس توسكيه، لجلب شخص للإدارة يمكنه التخفيف من ديون النادي المليار يورو، ويمول صفقاته الجديدة وخصوصاً نجم سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (32 عاماً) الذي يقترب من الانتقال مجاناً بعقد حتى 2023.

وقالت مصادر صحفية في إسبانيا أن مجيء أجويرو هو شرط ميسي للبقاء في النادي الكتالوني على خلاف رغبة المدرب كومان الراغب منذ أكثر من عام بجلب الهولندي ممفيس ديباي الذي ينتهي عقده مع ليون أيضاً في الصيف.