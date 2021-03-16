شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: حققنا المهم وماجد ناصر أنقذنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - مسعد عبد الوهاب

أعرب مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الشارقة «1 - 0» في المباراة التي جمعتهما الإثنين على ملعب استاد راشد في دبي ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، معتبراً أن النقاط كانت الأهم بالنسبة له لحاجة الفريق إليها في المضي نحو تحقيق مركز في مقدمة جدول الترتيب.

وقال عقب اللمباراة: «كنا نعرف أن المباراة ستكون مغلقة لأن فريق الشارقة يدافع بشكل جيد، وتسيدنا الشوط الأول وكنا الأفضل وسجلنا من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني تراجعنا بعض الشيء، وفي المقابل تحسن الشارقة، وبشكل عام الفرص لم تكن كثيرة في المباراة وافتقدنا اللمسة الأخيرة في الثلث الأخير من الملعب بسبب عدم التركيز جراء عصبية بعض اللاعبين، وكنت أتمنى منهم التركيز، وماجد ناصر أنقذنا من خلال تصديه لركلة جزاء الشارقة مما حافظ لنا على الفوز، وفي المجمل حققنا الفوز والـ 3 نقاط، وهذا هو المهم في مسعانا بالمباريات القادمة من الدوري، وسعادتنا كبيرة بالفوز وأهنئ اللاعبين على روحهم القتالية التي كفلت لهم الفوز».