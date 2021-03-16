رقم قياسي عالمي للأسطورة الكروية .. الأرجنتيني ليونيل ميسي يدخل تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى من أوسع الأبواب

الشارقة - اميمة ياسر -

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الرسمية رقم 767 بقميص برشلونة أمام ضيفه هويسكا (4-1)، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ليونيل ميسي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين (13 و90)، ليحتفل بذلك بخوضه مباراته الرسمية رقم 767 بقميص "البلوغرانا" في جميع المنافسات، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق في الفريق تشافي هيرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع برشلونة.

كما رفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا، وابتعد في صدارة هدافي الليغا، بفارق ثلاثة أهداف عن زميله السابق في برشلونة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، وأصبح "البرغوث " اللاعب الوحيد في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في مسابقة الدوري للموسم الـ13 على التوالي.

العديد من الأرقام القياسية

وسبق لميسي تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه عندما كان عمره 13 عاما في 2000 قبل ظهوره الأول مع التشكيلة في 2004، فقد حطم النجم الأرجنتيني (33 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم سيزار وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012 وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس 2018 وحاليا تبلغ حصيلته 34 لقبا.

وخارج نطاق النادي أصبح ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني في 2014 كما توج بجائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم ست مرات.