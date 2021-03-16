مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على أزمة نادي الزمالك التي يشهدها مؤخراً قائلًا: «عاوز أقول للناس أنا قررت أني هرشح نفسي ولن أتراجع لكن الزمالك الآن تديره لجنة وماقدرش أتدخل».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين،: «ومش عاوز أققول أننا يوميًا في اجتماعات عشان خاطر الزمالك مش الانتخابات بس الناس بتسألني كتير أنت فين؟ وأنا بقلهم التاريخ علمنا أن الي بيشتغل كتير مابيتكلمش والعكس».

ووجه رسالة إلى جماهير الزمالك «اطمنوا الزمالك لن يدخل إلى النفق المظلم .. ومافيش حاجة في دماغي لا أنا ولا شقيقي جمال العدل إلا أزمة النادي وطول الوقت بندور على مصادر للتمويل لأنه يافحرتي لما أبقى رئيس للنادي ومالاقيش فلوس».

واستكمل: «من غير ما أقول بنعمل إيه ولابنقعد مع مين بقول للناس الشاغل الرئيسي لي ولعائلتي هو نادي الزمالك».

وكان المؤلف مدحت العدل قد أعلن رسميا ترشحه في انتخابات نادى الزمالك على مقعد الرئاسة في ديسمبر الماضي ، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :«نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيًا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك».