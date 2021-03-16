موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا..والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء مباراة صعبة ومصيرية أمام نظيره الترجي التونسي، في المواجهة التي تجمع بينهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة الترجي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي مولودية الجزائر بـ5 نقاط، ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بنقطتين، وتونجيث يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

موعد المباراة

تُقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة للمبارة

تُذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي عبر قناة beIN Sports HD 4.