شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عماد النحاس "لكل جواد كبوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد من جماهير وعشاق كرة القدم والدوري المصري يستطيع أن ينكر قدرات وخبرات عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، على الصعيد الإدارة الفنية، خاصة أنه مدرب كبير نجح فى قيادة عدد من الأندية لتحقيق نتائج مميزة، إلا أنه فى نفس الوقت لكل جواد كبوة يستطيع أن يخرج منها بكل حكمة وبراعة.

ويشهد المقاولون العرب خلال هذه الفترة تذبذبا فى الأداء والنتائج، فى ظل تأزم موقفه فى جدول الترتيب باحتلال المركز الـ13 وسط محاولات قوية من عماد النحاس فى تحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تجديد الثقة فيه من قِبَل مجلس إدارة ذئاب الجبل.

وجدد مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الهزيمة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام غزل المحلة فى الظهور الأخير بمسابقة الدوري العام، والتي تعد الهزيمة التاسعة للمقاولون خلال الدور الأول.

وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفريق واللاعبين على الخروج من سلسلة النتائج السيئة التي سقط فيها الفريق منذ بداية الموسم الجاري، رغم العروض القوية التي قدموها في آخر موسمين.

ومن المنتظر أن يضع عماد النحاس خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف الدولي، والتي ستمتد حتى الثاني من أبريل المقبل، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث يواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الثاني من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في آخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري، حيث يسعى النحاس إلى تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ عماد النحاس فى الصور التالية:



