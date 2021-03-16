شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى "عوامل الطبيعة" أمام فيتا كلوب بملعب "الشهداء" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا وفارقا في مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يحل ضيفا على فيتا كلوب في الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب الشهداء بالجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي، في المباراة التي يتطلع خلالها النسور الحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمالهم في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

ويتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة في الثانية ظهرا، بتوقيت الكونغو، وسط ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبيه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وشرح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف فيتا كلوب وطريقة لعب الفريق على ملعبه، خاصة أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه، وكذلك أخطر اللاعبين في صفوفهم وكيفية تحضيره الهجمة، ونقل الكرة من وسط ملعبهم حتى الوصول إلى مرمى الخصم، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.

ويحاول بيتسو موسيماني معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية، خاصة في الضغط، وعدم ترك مساحات للاعبي فيتا كلوب في التحرك وإزعاج الدفاع الأحمر مع منح تعليمات للاعبي الدفاع والوسط بالتركيز الشديد والتعامل مع محاولات فيتا كلوب للاختراق من الأطراف أو العمق وكذلك مع الكرات العرضية والثابتة، ومنع الخصم من التصويب على مرمى محمد الشناوي.

كما حذر موسيماني، لاعبيه من خطورة مكابي ليليبو جناح فيتا كلوب الكونغولي، في مباراة الفريقين اليوم، باعتباره أخطر أوراق الفريق الكونغولي الهجومية، ويجيد الاختراق من الأطراف وصاحب سرعات عالية، وأرهق دفاع الفريق الأحمر في مباراة الفريقين الأخيرة على استاد القاهرة.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع، واليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات في الوسط، وجونيور أجايي ومحمد شريف في الهحوم.

في المقابل، يدخل فريق فيتا كلوب المباراة بروح عالية بعد النتيجة الإيجابية التي حققها أمام الأهلي خارج أرضه في الجولة الأخيرة، ويسعى للاستفادة من إقامة المباراة على ملعبه في تحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة في جدول ترتيب المجموعة، لحجز بطاقة الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي مبكرا دون الانتظار لتعقد موقفه في الجولتين المتبقيتين.

ووضع فلوران ابينجي خطته للانقضاض على الأهلي والاستفادة من إقامة المباراة في أجواء حارة ورطوبة عالية، وهي ما ستؤثر على لاعبي الأهلي بالسلب، من أجل استغلالها في تحقيق الفوز على بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وتحقيق مبتغاه في الخروج بالثلاث نقاط.