تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. أسامة فيصل يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الترجي في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وبحسب ما أفاد مراسل الخليج 365، فقد يعتمد كارتيرون على أسامة فيصل في خط الهجوم، على أن يشغل يوسف أوباما، أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ثلاثي خلف المهاجم.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: ، أحمد عيد، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، أم توينجيت السنغالي فيتذيل الجدول بنقطة واحدة.