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" لم ينته بعد ".. وكيل كلوب يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث مارك كوسيكي وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن التكهنات الأخيرة المتعلقة باحتمالية رحيله عن الريدز.

وعانى ليفربول من تراجع النتائج وتذبذب الأداء على المستوى المحلي، فحامل لقب الممتاز يحتل حاليا المركز السادس برصيد 46 نقطة.

وتصاعدت التكهنات التي أشارت إلى احتمالية رحيل عن تدريب ليفربول بعدما أعلن يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني رحيله عن تدريب المانشفت بعد منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" تصريحات لوكيل كلوب، قال خلالها: "لم ينته عمل كلوب بعد في ليفربول".

وأضاف: "لا يوجد باب خلفي مفتوح لأن يورجن لا يزال متبقى في عقده مع ليفربول 3 مواسم".

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر عام 2015 وقاد الريدز للفوز ببطولة ، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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