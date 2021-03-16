" لم ينته بعد ".. وكيل كلوب يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث مارك كوسيكي وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التكهنات الأخيرة المتعلقة باحتمالية رحيله عن الريدز.

وعانى ليفربول من تراجع النتائج وتذبذب الأداء على المستوى المحلي، فحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يحتل حاليا المركز السادس برصيد 46 نقطة.

وتصاعدت التكهنات التي أشارت إلى احتمالية رحيل عن تدريب ليفربول بعدما أعلن يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني رحيله عن تدريب المانشفت بعد منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" تصريحات لوكيل كلوب، قال خلالها: "لم ينته عمل كلوب بعد في ليفربول".

وأضاف: "لا يوجد باب خلفي مفتوح لأن يورجن لا يزال متبقى في عقده مع ليفربول 3 مواسم".

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر عام 2015 وقاد الريدز للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.