تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-- محرر الخليج 365:

تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث تقام مواجهتان الأولى تجمع ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ والثانية مانشستر سيتي الإنجليزي أمام اتلانتا الإيطالي.

ويخوض الأهلي والزمالك مواجهتان في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي، ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي.

ونرصد لكم في الخليج 365، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الثلاثاء.

دوري أبطال أوروبا

10:00 - مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ - القناة الناقلة (beIN Sports 2 HD Premium).

10:00 - ريال مدريد وأتلانتا - القناة الناقلة (beIN Sports 1 HD Premium).

دوري أبطال إفريقيا

3:00 - سيمبا التنزاني و المريخ السوداني- القناة الناقلة ( beIN Sports HD 2).

3:00 - فيتا كلوب والأهلي - القناة الناقلة ( beIN Sports HD 4).

9:00 - الزمالك والترجي - القناة الناقلة (beIN Sports HD 4).

9:00 مولودية الجزائر ووتوينجيت - القناة الناقلة ( beIN Sports HD 2).

الدوري المصري

5:00 -سيراميكا ووادي دجلة- القناة الناقلة (أون تايم سبورتس) .

7:00 - طلائع الجيش والإسماعيلي - القناة الناقلة (أون تايم سبورتس) .

كأس خادم الحرمين الشريفين

7:45 - اتحاد جدة والفتح - القناة الناقلة (KSA Sports 2 HD).