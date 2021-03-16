تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا في الثالثة عصرا على فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويواصل علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر غيابه عن المباريات بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

كما يغيب عن الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" نظرا للعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني بعدم المشاركة مع الفريق لمدة شهر.

وبحسب ما أفاد مراسل الخليج 365، فقد يعتمد موسيماني في مباراة اليوم على ثنائي هجومي بالدفع بكل من مروان محسن ومحمد شريف من بداية المباراة، على أن يقود خط الوسط الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج.

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع عودة اللاعب أيمن أشرف لكنه سيشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف.