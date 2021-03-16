بطولة إسبانيا: ميسي يقود برشلونة لمواصلة الانتفاضة

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مدريد: قاد النجم الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي برشلونة الى مواصلة انتفاضته واستعادة المركز الثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب على ضيفه هويسكا 4 1 الاثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الذي خاض اليوم مباراته الـ767 بالوان النادي الكاتالوني معادلا الرقم القياسي الذي كان بحوزة زميله السابق تشافي هرنانديس، الهدفين الأول والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 13 و90، وصنع الهدف الثالث للمدافع أوسكار مينغويسا (53)، فيما سجل الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني (35).

وسجل رافايل "رافا" مير الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.

وتابع النادي الكاتالوني نتائجه الرائعة محليا بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والرابع عشر في مبارياته الـ17 الأخيرة في الليغا والتي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وتعود الخسارة الاخيرة لبرشلونة في الدوري الى الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما سقط أمام مضيفه قادش 1 2.

واستفاد برشلونة جيدا من تعثر أتلتيكو مدريد امام مضيفه خيتافي سلبا السبت، فشدد الخناق عليه مقلصا الفارق بينهما الى أربع نقاط، واستعاد فارق النقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز بصعوبة على ضيفه إلتشي السبت أيضا.

وبثنائيته، احتفل القائد ميسي بأفضل طريقة ممكنة بمعادلته الرقم القياسي في عدد المباريات مع النادي الكاتالوني بخوضه المباراة 767 في مختلف المسابقات منذ عام 2004 محققا انجاز زميله السابق لاعب الوسط تشافي المدرب الحالي لنادي السد القطري.

وخاض تشافي العدد ذاته من المباريات في 17 عاما مع النادي الكاتالوني قبل ان يتركه عام 2015.

ويملك ميسي فرصة تحطيم الرقم القياسي عندما يلتقي فريقه مع ريال سوسييداد الأحد المقبل، في آخر اختبار صعب نسبيا قبل مواجهة مضيفه ريال مدريد في الكلاسيكو في 11 نيسان/أبريل المقبل، كونه يستضيف قبله بلد الوليد في الرابع منه في مهمة سهلة.

وسيكون الكلاسيكو بروفة لبرشلونة قبل مواجهته أتلتيك بلباو في 17 نيسان/أبريل في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي يعقد عليها امالا كبيرة لإنقاذ موسمه بعد خروجه المخيب من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي وصيف بطل الموسم الماضي.

ورفع ميسي غلته التهديفية مع برشلونة الى 21 هدفا هذا الموسم فعزز صدارته للائحة الهدافين بفارق ثلاثة اهداف امام زميله السابق في النادي مهاجم اتلتيكو مدريد الدولي الاوغوروياني لويس سواريس، وإلى 661 هدفا مع 263 تمريرة حاسمة.